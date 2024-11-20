В Иркутской области планируют запретить майнинг во время отопительного сезона

Игорь Кобзев пояснил, что уже более девяти тысяч просроченных договоров техприсоединения к электросетям физических лиц, проживающих в муниципальных образованиях южных районов области. Это тысячи людей, семей с детьми, которые вложили свои средства, взяли кредиты, оформили ипотеку, построили свои дома и уже длительное время не могут в них проживать из-за отсутствия электроэнергии. Есть также потребители, которые постоянно находятся в режиме нестабильного энергообеспечения. Их домовладения имеют низкое напряжение в сети, частые отключения, связанные с аварийными и ремонтными работами, прогнозируются веерные отключения в период низких температур.