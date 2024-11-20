В Иркутской области планируют запретить майнинг во время отопительного сезона

Участники заседания обсудили условия введения запрета на майнинг цифровой валюты на территории субъектов Российской Федерации со сложной режимно-балансовой ситуацией в электроэнергетике. К таким субъектам относится Иркутская область, где прогнозируется дефицит электроэнергии и мощности в осенне-зимний отопительный период.
Губернатор региона Игорь Кобзев представил актуальную ситуацию с энергопотреблением и предложения по регулированию нагрузки на региональную энергосистему. Глава Приангарья отметил, что в основе предложений региона о запрете майнинга цифровой валюты лежит анализ экспертов, в том числе Института систем энергетики им. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук, а также данные Системного оператора Единой энергетической системы и оценка рисков, которые уже сейчас становятся серьезными ограничителями в развитии региона и служат катализаторами высокого социального напряжения.
По информации пресс-службы главы региона, Иркутская область является одним из центров криптомайнинга в стране и сталкивается с серьезными социально-экономическими проблемами, связанными с излишне высокой нагрузкой майнинговой деятельности на региональную энергосистему. Более 50% потребления энергии майнерами («белыми» и «серыми») в объединенной энергосистеме Сибири приходится на Иркутскую область. При этом налоговая отдача с одного мегаватта подключенной мощности от «белого» майнинга в 220 раз меньше, чем от обычных промышленных предприятий региона.
По оценочным данным Системного оператора Единой энергетической системы, мощность перспективных центров обработки данных составляет 1245 мегаватт, в том числе 450 мегаватт с уже утвержденными техническими условиями на техприсоединение. Это больше, чем мощность крупных промышленных предприятий.
Губернатор сообщил, что в связи со сложившимся дефицитом электрических мощностей Иркутская электросетевая компания официально уведомила о невозможности технологического присоединения новых объектов к электрическим сетям, что может привести к приостановке социально-экономического развития на ближайшие четыре года. В зоне высокого риска — исполнение поручений Президента РФ, касающихся выполнения планов по строительству жилья, перевода города Байкальска на электроотопление, достижения показателей программы «Чистый воздух». Есть угроза снижения инвестиционной активности в реальном секторе экономики. Но самое главное — невозможность обеспечить качественными услугами по электроснабжению жителей Иркутской области, в том числе подключение к сетям электроснабжения новых домохозяйств.
Игорь Кобзев пояснил, что уже более девяти тысяч просроченных договоров техприсоединения к электросетям физических лиц, проживающих в муниципальных образованиях южных районов области. Это тысячи людей, семей с детьми, которые вложили свои средства, взяли кредиты, оформили ипотеку, построили свои дома и уже длительное время не могут в них проживать из-за отсутствия электроэнергии. Есть также потребители, которые постоянно находятся в режиме нестабильного энергообеспечения. Их домовладения имеют низкое напряжение в сети, частые отключения, связанные с аварийными и ремонтными работами, прогнозируются веерные отключения в период низких температур.
По словам главы региона, запрет майнинга позволит минимизировать нагрузку на энергосистему и решить ряд важных задач, в том числе снизить риски введения графиков аварийных ограничений, пройти максимум нагрузки в текущем отопительном сезоне с наименьшими рисками не только для Иркутской области, но и для Республики Бурятия и Забайкальского края. Запрет на майнинг в соседних регионах, которые вместе с Иркутской областью составляют единую энергосистему, позволит не допустить транзитного перетока на майнинговую нагрузку.
По итогам заседания Правительственной комиссии планируется ввести запрет майнинга цифровой валюты на территории всей Иркутской области, отдельных частей Республики Бурятия и Забайкальского края до 2031 года в осенне-зимний отопительный период. Минэнерго совместно с энергетическими компаниями, а также другими заинтересованными органами федеральных и региональных властей поручено проработать вопросы введения механизма контроля над реализацией запрета, высвобождения используемой электрической мощности потребителей, осуществляющих майнинговую деятельность, для технологического присоединения иных потребителей, особенно имеющих социально значимый статус, а также введения запрета в иных регионах, в том числе в тех, где реализуют программы повышения надежности электросетевого комплекса, финансируемые из бюджетных средств.