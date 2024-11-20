С 1 января: в России изменятся правила переселения из ветхого жилья

Если же они не захотят этого делать, то им предоставят новое жильё по договору соцнайма. Срок проживания в такой квартире не может превышать 25 лет. Однако им будет позволено за это время её выкупить. Кроме этого, установят особую плату за наем помещений, которую должны осилить даже малоимущие.