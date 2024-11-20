С 1 января: в России изменятся правила переселения из ветхого жилья

Соответствующее решение принял Минстрой РФ, сообщает ИА DEITA.RU.
Первое главное изменение состоит в том, что в России пересмотрят размер денежной компенсации за изымаемое жильё — из неё вычтут расходы на снос ветхого здания или ремонтно-восстановительные работы, пишет «Парламентская газета».
Таким образом, собственники квартир, как и раньше, получат возмещение за своё жилье исходя из его рыночной стоимости и расходов на переезд и аренду, но за минусом стоимости сноса дома или его ремонта, если он подлежит реконструкции. При этом сумма компенсации не может быть меньше порога, который установят регионы.
Другое важное изменение — это то, что с нового года собственники жилья будут обязаны доплачивать разницу, если стоимость предоставленной государством новой квартиры превысит размер возмещения. Сейчас в федеральном законодательстве это не предусмотрено, однако на местах региональные власти иногда требуют оплатить лишние квадратные метры, что неоднократно было предметом судебных разбирательств.
Кроме этого, по новым правилам по желанию владельца квартиры ему могут предоставить не одно, а несколько жилых помещений взамен аварийного жилья. Главное, чтобы их общая площадь не была больше изымаемой.
Ещё одно послабление для собственников состоит в том, их освободят от взносов на капремонт, как только дом признают подлежащим сносу. В новых правилах также отдельно оговорены права граждан, проживающих в аварийном фонде по договору социального найма. Их хотят уравнять с собственниками и снять запрет приватизировать квартиры.
Если же они не захотят этого делать, то им предоставят новое жильё по договору соцнайма. Срок проживания в такой квартире не может превышать 25 лет. Однако им будет позволено за это время её выкупить. Кроме этого, установят особую плату за наем помещений, которую должны осилить даже малоимущие.