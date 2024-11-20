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Под Новосибирском реконструируют 3 километра Ордынской трассы

ТУАД Новосибирской области определило подрядчика на на реконструкцию трассы у поселков 8 Марта и Красный Восток.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Участок протяженностью 3,2 километра расширят до 4 полос, уложат щебеночно-мастичный асфальтобетон, выполнят устройство полосы для местного проезда с разделительной полосой и барьерным ограждением.

На дороге будет оборудовано 7 примыканий, 2 надземных перехода, по 2 остановки общественного транспорта с каждой стороны, возле павильонов будут смонтированы тротуары. На всем участке расположатся светодиодные консольные светильники.

Для защиты сельчан от шума автодороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар» будут установлены шумозащитные экраны типа «Полискрин».

Работы разбиты на 10 этапов, их окончание запланировано на 2028 год, стоимость составила 1,36 миллиардов рублей.

В Новосибирске ищут подрядчика на проведение капитального ремонта в трех защитных сооружениях гражданской обороны (ЗСГО). Подробнее в материале «МК» в Новосибирске.