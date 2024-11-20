Беспрецедентный объем дорожных работ проведен в этом году в Иркутске

Объекты, работы на которых уже завершены, посетили сегодня спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, мэр Иркутска Руслан Болотов, председатель городской Думы Евгений Стекачев, руководитель парламентского комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин, депутаты ЗС Алексей Распутин и Максим Девочкин, представители регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Правобережном округе Иркутска привели в нормативное состояние участки автодорог на улицах Пролетарская и Горького, в Свердловском — на улицах Академическая и Якоби. До конца ноября подрядчики закончат ремонт на улицах Лермонтова и Байкальской, сообщает пресс-служба ЗС.
По словам Руслана Болотова, субсидии из федерального бюджета и софинансирование из местного бюджета на ремонт городских дорог предусмотрены на 2025 и на 2026 годы: «Мы готовы к ремонту крупных объектов, причем при проведении капремонта предусмотрен вынос сетей за пределы автодорог. Эти инициативы реализуются при поддержке губернатора региона, депутатов областного парламента и городской Думы. Более того, ведется работа по ряду проектов комплексного развития территорий».
Евгений Стекачев рассказал, что при ремонте иркутских дорог используют долговечные материалы, которые подходят для наших климатических условий. Помимо этого, проводится озеленение прилегающих территорий и установка новых остановочных пунктов.
Александр Ведерников отметил, что при ремонте дорожных объектов необходимо синхронизировать действия всех подрядчиков: «Не должно возникать ситуаций, когда сделали новый асфальт, а через несколько месяцев его вскрывают для перекладки подземных коммуникаций. Правильным было решение мэра Иркутска о создании проектного офиса, который выстраивает системную работу в дорожном хозяйстве».