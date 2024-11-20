Беспрецедентный объем дорожных работ проведен в этом году в Иркутске

По словам Руслана Болотова, субсидии из федерального бюджета и софинансирование из местного бюджета на ремонт городских дорог предусмотрены на 2025 и на 2026 годы: «Мы готовы к ремонту крупных объектов, причем при проведении капремонта предусмотрен вынос сетей за пределы автодорог. Эти инициативы реализуются при поддержке губернатора региона, депутатов областного парламента и городской Думы. Более того, ведется работа по ряду проектов комплексного развития территорий».