Посещаемость «игорной зоны» в Приморье бьет рекорды

Как сообщает пресс-служба Корпорации развития Приморского края, число посетителей этой туристической зоны стабильно растет год за годом. Самым посещаемым в первом полугодии 2024 года стал июнь, за этот месяц на курорте побывало более 62 тысяч человек. География туристов традиционна для последних лет — 86% посетителей ИРК составили россияне, оставшиеся 14% — иностранные гости, преимущественно из Узбекистана и стран АТР.
Как отметила начальник отдела управления инвестиционными проектами Корпорации развития Приморского края Юлия Якуш, итоги 2024 года ожидаемо продемонстрируют новый максимум посещаемости курорта.
«Спрос на развлекательные продукты обычно возрастает в летние отпускные месяцы, затем следует небольшой спад с последующим повышением к новогодним праздникам. На рост показателей оказывают влияние различные факторы, в том числе улучшение воздушного сообщения по направлениям стран АТР. За первое полугодие 2024 года ИРК посетило более 26 тысяч иностранцев, что на 28% выше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказала Юлия Якуш.