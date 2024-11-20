Посещаемость «игорной зоны» в Приморье бьет рекорды

«Спрос на развлекательные продукты обычно возрастает в летние отпускные месяцы, затем следует небольшой спад с последующим повышением к новогодним праздникам. На рост показателей оказывают влияние различные факторы, в том числе улучшение воздушного сообщения по направлениям стран АТР. За первое полугодие 2024 года ИРК посетило более 26 тысяч иностранцев, что на 28% выше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказала Юлия Якуш.