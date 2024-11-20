В портах Прикамья планируют развивать мультимодальный логистический центр

Мультимодальный логистический центр планируют развивать в речных портах Прикамья, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.
Такое решение было принято на Транспортной неделе в Москве, где работает глава региона. Дмитрий Махонин объявил, что региональное правительство заключило соглашения с Росморречфлотом.
«Будем развивать мультимодальный логистический центр в портах Пермского края. Он будет обеспечивать погрузку и разгрузку, хранение и таможенное оформление грузов предприятий», — рассказал губернатор.
Глава региона уточнил, что до принятия решения о развитии логистического центра в Прикамье провели исследование среди предприятий-грузоотправителей. Оно показало, что они чаще используют речной транспорт для транспортировки грузов в пункты доставки.
«Сейчас прорабатываем технические характеристики портового узла и возможность его размещения на территории Камского бассейна», — уточнил Дмитрий Махонин.