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В портах Прикамья планируют развивать мультимодальный логистический центр

В нём будут заниматься оформлением грузов предприятий.

Источник: Аргументы и факты

Мультимодальный логистический центр планируют развивать в речных портах Прикамья, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.

Такое решение было принято на Транспортной неделе в Москве, где работает глава региона. Дмитрий Махонин объявил, что региональное правительство заключило соглашения с Росморречфлотом.

«Будем развивать мультимодальный логистический центр в портах Пермского края. Он будет обеспечивать погрузку и разгрузку, хранение и таможенное оформление грузов предприятий», — рассказал губернатор.

Глава региона уточнил, что до принятия решения о развитии логистического центра в Прикамье провели исследование среди предприятий-грузоотправителей. Оно показало, что они чаще используют речной транспорт для транспортировки грузов в пункты доставки.

«Сейчас прорабатываем технические характеристики портового узла и возможность его размещения на территории Камского бассейна», — уточнил Дмитрий Махонин.