Имущество «Красноярского хлеба» арестовали для погашения долгов

20 ноября по инициативе прокуратуры суд арестовал имущество «Красноярского хлеба» для погашения долгов по зарплате перед работниками. Как рассказала пресс-служба надзорного ведомства, сейчас на балансе компании «Глютен» числится 28 транспортных средств, а также нежилое помещение.