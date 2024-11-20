Имущество «Красноярского хлеба» арестовали для погашения долгов

20 ноября по инициативе прокуратуры суд арестовал имущество «Красноярского хлеба» для погашения долгов по зарплате перед работниками. Как рассказала пресс-служба надзорного ведомства, сейчас на балансе компании «Глютен» числится 28 транспортных средств, а также нежилое помещение.
Сумма задолженности перед сотрудниками выросла уже до 25 миллионов рублей. Полное восстановление трудовых прав пострадавших — на контроле прокуратуры.
Добавим, что на руководителя хлебозавода завели уже два уголовных дела: за задержку зарплат сотрудникам и незаконный оборот денежных средств.