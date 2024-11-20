Новые теплоходы будут возить пассажиров из Самары в Ширяево и Рождествено

Напомним, что в Самару направили уже два пассажирских теплохода, рассчитанных более чем на 200 мест. В салонах для удобства пассажиров установлены мягкие кресла и мультимедийное оборудование. Кроме того, обещают, что новые суда будут безопаснее тех, что используются для навигации по Волге сейчас.