Новые теплоходы будут возить пассажиров из Самары в Ширяево и Рождествено

Стало известно, по каким маршрутам будут ездить новые теплоходы, которые приобретает Самарская область. По данным Самарского пассажирского речного предприятия, их планируют задействовать на маршрутах «Самара — Ширяево» и «Самара — Рождествено» уже в 2025 году.
Напомним, что в Самару направили уже два пассажирских теплохода, рассчитанных более чем на 200 мест. В салонах для удобства пассажиров установлены мягкие кресла и мультимедийное оборудование. Кроме того, обещают, что новые суда будут безопаснее тех, что используются для навигации по Волге сейчас.
Всего до 2027 года для Самары планируют купить шесть новых речных пассажирских судов.