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Приморье обеспечено охлажденной свининой на 100%

Производство свинины в Приморском крае в 2024 году составило около 40 тысяч тонн. Это почти в три раза превышает потребность региона в охлажденном мясе.

Источник: РИА "Новости"

Производство свинины в Приморском крае в 2024 году составило около 40 тысяч тонн. Это почти в три раза превышает потребность региона в охлажденном мясе.

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства края, на сегодняшний день сельскохозяйственные организации обеспечивают регион охлажденной свининой на 100%.

«За девять месяцев в крае произведено около 40 тысяч тонн свинины, при этом потребность в охлажденном мясе составляет 13,6 тысячи тонн. Остальные объемы уходят на переработку и выпуск полуфабрикатов», — подчеркнули в ведомстве.

По словам специалистов, по физиологическим нормам потребление свинины составляет всего 10 килограммов на человека в год. Вместе с тем приморцы отдают предпочтение этому мясу больше, чем говядине или курице.