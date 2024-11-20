Приморье обеспечено охлажденной свининой на 100%

Производство свинины в Приморском крае в 2024 году составило около 40 тысяч тонн. Это почти в три раза превышает потребность региона в охлажденном мясе.
Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства края, на сегодняшний день сельскохозяйственные организации обеспечивают регион охлажденной свининой на 100%.
«За девять месяцев в крае произведено около 40 тысяч тонн свинины, при этом потребность в охлажденном мясе составляет 13,6 тысячи тонн. Остальные объемы уходят на переработку и выпуск полуфабрикатов», — подчеркнули в ведомстве.
По словам специалистов, по физиологическим нормам потребление свинины составляет всего 10 килограммов на человека в год. Вместе с тем приморцы отдают предпочтение этому мясу больше, чем говядине или курице.