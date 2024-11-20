Пермская судоверфь будет строить прогулочное электросудно «Москва 2.0»

«С государственной транспортной лизинговой компанией договорились, что в следующем году по заказу ГТЛК Пермская судоверфь начнёт строить два электросудна “Москва 2.0”. Одно из них будет курсировать в Пермском крае», — рассказал Дмитрий Махонин.