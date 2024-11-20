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Пермская судоверфь будет строить прогулочное электросудно «Москва 2.0»

Одно из них будет курсировать по Каме в Пермском крае.

Источник: Аргументы и факты

Электросудно прогулочного типа модели «Москва 2.0» начнёт строить Пермская судоверфь в 2025 году, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Решение он озвучил, находясь на Транспортной неделе в Москве, где обсуждают в том числе развитие речного транспорта и инфраструктуры.

«С государственной транспортной лизинговой компанией договорились, что в следующем году по заказу ГТЛК Пермская судоверфь начнёт строить два электросудна “Москва 2.0”. Одно из них будет курсировать в Пермском крае», — рассказал Дмитрий Махонин.

Ещё одна договорённость, которой удалось достичь на Транспортной системе, — создание в портах Пермского края мультимодального логистического центра.

Напомним, ранее Пермская судоверфь начала строительство круизного электросудна «Байкал», которое будут также использовать как «плавучую гостиницу» — во время перерыва в межнавигационном периоде.