Пермская судоверфь будет строить прогулочное электросудно «Москва 2.0»

Электросудно прогулочного типа модели «Москва 2.0» начнёт строить Пермская судоверфь в 2025 году, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
Решение он озвучил, находясь на Транспортной неделе в Москве, где обсуждают в том числе развитие речного транспорта и инфраструктуры.
«С государственной транспортной лизинговой компанией договорились, что в следующем году по заказу ГТЛК Пермская судоверфь начнёт строить два электросудна “Москва 2.0”. Одно из них будет курсировать в Пермском крае», — рассказал Дмитрий Махонин.
Ещё одна договорённость, которой удалось достичь на Транспортной системе, — создание в портах Пермского края мультимодального логистического центра.
Напомним, ранее Пермская судоверфь начала строительство круизного электросудна «Байкал», которое будут также использовать как «плавучую гостиницу» — во время перерыва в межнавигационном периоде.