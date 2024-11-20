Свердловская область вырвалась в лидеры по нехватке водителей

По данным сервиса, наибольший дефицит сотрудников транспортной сферы отмечается в Москве (открыто 185 тыс. вакансий), Московской области (160 тыс. вакансий). Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (открыто почти 91 тыс. вакансий).
В лидерах антирейтинга оказалась Свердловская область (дефицит водителей составляет почти 60 тыс. человек) и Краснодарский край (около 60 тыс. вакансий).
По итогам октября 2024 года ситуация на рынке труда в транспортной сфере остается напряженной. На одну вакансию приходится около 3,1 резюме, что ниже нормы в 4−8 раз, сообщает издание Regions.ru.
В Свердловской области большая часть водителей, работающих в общественном транспорте, — пенсионеры либо близкие к пенсионному возрасту. По мнению директора Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилии Саранчук, из-за дефицита и почти предельного возраста работников транспортной сферыможет начаться коллапс.