В Кунцеве благоустроили жилой микрорайон

Работы, проходившие в два этапа, начались в 2023 году. Сначала в порядок привели территории микрорайона от 1-й Крылатской улицы до дома 22, корпуса 2 на Рублевском шоссе. Здесь преобразились 12 детских и четыре спортивные площадки, все пешеходные маршруты и территория дошкольных корпусов школы № 1584. Для юных жителей появились площадки для игр с дугообразными качалками, качелями, которые работают по принципу противовеса, а также качелями-гнездами. Кроме того, установили низкие горки, фигурные качалки, игровой комплекс с веревочными элементами.