В Кунцеве благоустроили жилой микрорайон

Работы, проходившие в два этапа, начались в 2023 году. Сначала в порядок привели территории микрорайона от 1-й Крылатской улицы до дома 22, корпуса 2 на Рублевском шоссе. Здесь преобразились 12 детских и четыре спортивные площадки, все пешеходные маршруты и территория дошкольных корпусов школы № 1584. Для юных жителей появились площадки для игр с дугообразными качалками, качелями, которые работают по принципу противовеса, а также качелями-гнездами. Кроме того, установили низкие горки, фигурные качалки, игровой комплекс с веревочными элементами.
Жители также могут пользоваться спортивно-гимнастическим комплексом со скалодромом, турниками, брусьями и боксерской грушей.
Помимо этого, создали прогулочную зону с качелями, скамейками и клумбами. По всей территории отремонтировали дорогу, установили около 300 энергоэффективных фонарей и разбили газон.
В этом году на втором этапе комплексного благоустройства обновили часть микрорайона — от дома 22, корпуса 2 на Рублевском шоссе до 2-й Крылатской улицы.
Детскую игровую зону разместили у дома 22, корпуса 1 на Рублевском шоссе. Здесь установили большую спиральную закрытую горку, игровой корабль, замок и самолет. На всей площадке появились балансиры и качели.
Юные жители могут играть в песочнице, прыгать на батутах и резвиться в малых игровых комплексах, а их родители — наблюдать за детьми на удобных скамейках, расставленных по периметру.
Для приятных прогулок по микрорайону обновили дорожки, поставили парковую мебель, а еще здесь появились столы для игры в шахматы.
Сразу за детской площадкой разместили несколько спортивных зон: со спорткомплексом, оборудованным турниками и боксерскими грушами, а также с уличными тренажерами и столом для игры в пинг-понг.