Назван размер доходов жителей Алматы

За первое полугодие 2024 г. номинальный денежный доход алматинцев увеличился на 22%. Он составил 292 тысячи тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.
«В реальном выражении рост составил 11,6%. Среднемесячная зарплата достигла 468 тысяч тенге, увеличившись на 15,5%», — заверили городские власти.
Инвестиционная активность на высоком уровне: за девять месяцев привлечено свыше 1,1 трлн тенге инвестиций. Это на 8,1% больше по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что в 2025 году объем инвестиций вырастет до 2,35 трлн тенге.
Кроме того, в акимате Алматы отметили, что с начала года было создано свыше 50 тысяч рабочих мест, из которых 77,9% — постоянные. Об этом рассказали в управлении экономики города.
«Годовая инфляция замедлилась с 8,6% в августе до 8,3% в сентябре благодаря снижению цен на продовольственные и непродовольственные товары», — утверждают власти мегаполиса.