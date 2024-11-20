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Назван размер доходов жителей Алматы

По официальным данным, отмечается рост.

Источник: Baigenews

За первое полугодие 2024 г. номинальный денежный доход алматинцев увеличился на 22%. Он составил 292 тысячи тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.

«В реальном выражении рост составил 11,6%. Среднемесячная зарплата достигла 468 тысяч тенге, увеличившись на 15,5%», — заверили городские власти.

Инвестиционная активность на высоком уровне: за девять месяцев привлечено свыше 1,1 трлн тенге инвестиций. Это на 8,1% больше по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что в 2025 году объем инвестиций вырастет до 2,35 трлн тенге.

Кроме того, в акимате Алматы отметили, что с начала года было создано свыше 50 тысяч рабочих мест, из которых 77,9% — постоянные. Об этом рассказали в управлении экономики города.

«Годовая инфляция замедлилась с 8,6% в августе до 8,3% в сентябре благодаря снижению цен на продовольственные и непродовольственные товары», — утверждают власти мегаполиса.