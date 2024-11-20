Ввезти автомобиль в Казахстан станет труднее с 1 декабря

АСТАНА, 20 ноя — Sputnik. Как сообщили в Комитете государственных доходов при Минфине Казахстана, с 1 декабря 2024 года юридическим лицам в Казахстане разрешат ввозить автомобили только при соблюдении новых условий. Они связанны с одобрением типа транспортного средства (ОТТС).