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Ввезти автомобиль в Казахстан станет труднее с 1 декабря

Не все типы транспортных средств могут быть одобрены при ввозе в страну.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 20 ноя — Sputnik. Как сообщили в Комитете государственных доходов при Минфине Казахстана, с 1 декабря 2024 года юридическим лицам в Казахстане разрешат ввозить автомобили только при соблюдении новых условий. Они связанны с одобрением типа транспортного средства (ОТТС).

«Использование ОТТС допускается исключительно в случае, если декларантом такой продукции является лицо, указанное в ОТТС», — говорится в сообщении.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза, право на ввоз машин с датой изготовления менее трех лет сохраняется за лицами, указанными в ОТТС.

«Важно, чтобы декларантом был именно тот, кто указан в данном документе», — пояснили в комитете.

Из хороших новостей: новые изменения касаются транспортных средств, подлежащих обязательной оценке соответствия на территории ЕАЭС, и будут применяться к юридическим лицам, занимающимся их ввозом.