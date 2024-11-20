Ввезти автомобиль в Казахстан станет труднее с 1 декабря

АСТАНА, 20 ноя — Sputnik. Как сообщили в Комитете государственных доходов при Минфине Казахстана, с 1 декабря 2024 года юридическим лицам в Казахстане разрешат ввозить автомобили только при соблюдении новых условий. Они связанны с одобрением типа транспортного средства (ОТТС).
«Использование ОТТС допускается исключительно в случае, если декларантом такой продукции является лицо, указанное в ОТТС», — говорится в сообщении.
Согласно техническому регламенту Таможенного союза, право на ввоз машин с датой изготовления менее трех лет сохраняется за лицами, указанными в ОТТС.
«Важно, чтобы декларантом был именно тот, кто указан в данном документе», — пояснили в комитете.
Из хороших новостей: новые изменения касаются транспортных средств, подлежащих обязательной оценке соответствия на территории ЕАЭС, и будут применяться к юридическим лицам, занимающимся их ввозом.