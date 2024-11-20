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В Челябинскую область не пропустили из Казахстана более 37 тонн яблок

В пункте пропуска «Бугристое» на российско-казахстанской границе в Челябинскую область не разрешили ввозить 37,5 тонн яблок и 150 килограммов лимонов из Казахстана. Что послужило причиной такого решения, рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Источник: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора

Яблоки не пропустили из-за того, что на этикетке не было информации о месте происхождения продукции. Лимоны запретили ввозить из-за отсутствия у перевозчика обязательного фитосанитарного сертификата.

— Перевозчикам выданы предписания на возврат груза, — сообщили в ведомстве. — Они привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза. Машины с фруктами под контролем должностных лиц Россельхознадзора возвращены в Казахстан.

Статья 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции) предусматривает наказание в виде штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц — от 500 рублей до 1 тысячи рублей; на юридических лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

В начале ноября из Таджикистана в Челябинскую область завезли крупную партию заражённых фруктов: в 16,9 тонны яблок обнаружили калифорнийскую щитовку, а в 20,2 тонны винограда — повилику.