В Челябинскую область не пропустили из Казахстана более 37 тонн яблок

Статья 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции) предусматривает наказание в виде штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц — от 500 рублей до 1 тысячи рублей; на юридических лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.