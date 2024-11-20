В Самаре запланировали строительство двух новых дорог и развязок

В Самарской области в 2025 году планируется строительство и реконструкция дорог на сумму 6,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Неретин на заседании профильного комитета губернской думы 19 ноября.
Одним из крупных проектов станет завершение первого этапа строительства магистрали Центральной, которая соединит Ракитовское шоссе и Обводную дорогу. Вопрос о финансировании второго этапа магистрали пока обсуждается. Также будут выделены средства на продление улицы Авроры. Она пройдет от Московского шоссе до Ново-Садовой. На пересечении с главной артерией города будет построен тоннель, пишет Волга Ньюс.
Кроме того, в планах начало строительства дублера Московского шоссе, который пройдет от Ташкентской улицы до Северного переулка. Еще одним важным объектом станет реализация пятого этапа Северного шоссе. Здесь планируется обустроить развязку с тоннелем под железнодорожным переездом в районе Крутых Ключей.