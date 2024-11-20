Соглашение по сдерживанию цен на сливочное масло заключили в Хабаровском крае

Ранее информагентство сообщало, что по данным Росстата, за сентябрь сливочное масло подорожало на 4,3%, а с начала года — больше чем на 17%. До 2022 года в Россию масло поступало со всего мира. После 2022 года поставщиком сливочного масла на российский рынок осталась только Белоруссия, и она не в состоянии полностью обеспечить всю нашу потребность. Сейчас предпринимаются определенные действия для снятия напряженности. Начался импорт масла из Ирана, ожидается поступление из Индии.