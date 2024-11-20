Соглашение по сдерживанию цен на сливочное масло заключили в Хабаровском крае

Соглашения действуют в Хабаровском и Ставропольском краях, Амурской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Калужской, Кировской, Московской, Орловской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Новосибирской, Саратовской, Херсонской, Челябинской областях, республиках Коми, Крым, ДНР и ЛНР.
Соблюдение заключенных соглашений будет способствовать стабилизации цен и повышению доступности товара для граждан.
Соглашения о добровольном снижении или фиксации цен (наценок) на сливочное масло заключены вследствие работы территориальных органов ФАС России с властями регионов и местными предпринимателями в рамках постановления Правительства РФ № 662.
ФАС России продолжает оказывать региональным властям методическую помощь при заключении аналогичных соглашений для стабилизации цен на социально значимый продукт.
В Молочном союзе объяснили, почему подорожало сливочное масло.
Продукт уже импортируют из Ирана, а скоро ожидаются поставки из Индии.
Ранее информагентство сообщало, что по данным Росстата, за сентябрь сливочное масло подорожало на 4,3%, а с начала года — больше чем на 17%. До 2022 года в Россию масло поступало со всего мира. После 2022 года поставщиком сливочного масла на российский рынок осталась только Белоруссия, и она не в состоянии полностью обеспечить всю нашу потребность. Сейчас предпринимаются определенные действия для снятия напряженности. Начался импорт масла из Ирана, ожидается поступление из Индии.