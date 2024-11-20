Трассу под Новосибирском отремонтируют за 1,36 млрд рублей

— Его расширят до 4 полос, сделают 7 примыканий, 4 остановки (по две с каждой стороны) и тротуары около них, 2 надземных пешеходных перехода. Также на трассе уложат щебеночно-мастичный асфальтобетон, выполнят устройство полосы для местного проезда с разделительной полосой с барьерным ограждением, — говорится в сообщении.