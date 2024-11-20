Трассу под Новосибирском отремонтируют за 1,36 млрд рублей

В Новосибирской области отремонтируют три километра Ордынской трассы за 1, 36 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ТУАД 20 ноября.
Реконструкцию выполнит организация «Новосибирскавтодор». Она будет ремонтировать участок дороги с 15 по 19 километр — около поселков Красный Восток и 8 Марта.
— Его расширят до 4 полос, сделают 7 примыканий, 4 остановки (по две с каждой стороны) и тротуары около них, 2 надземных пешеходных перехода. Также на трассе уложат щебеночно-мастичный асфальтобетон, выполнят устройство полосы для местного проезда с разделительной полосой с барьерным ограждением, — говорится в сообщении.
Уточняется, что весь участок будет оборудован светильниками для наружного освещения. А сама реконструкция будет выполнена в 10 этапов. Планируется, что подрядчик закончит работы в октябре 2028 года.
Арина ВЛАСЕНКО.