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Приморский край самостоятельно обеспечивает себя свининой

Производство свинины в крае составило 40 тысяч тонн.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье, несмотря на вирус АЧС, производство свинины составило около 40 тысяч тонн. Это почти в три раза больше потребности края в охлажденном мясе, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По информации министерства сельского хозяйства, сельхозорганизации обеспечивают регион охлажденной свининой на 100%:

«За девять месяцев в крае произведено около 40 тысяч тонн свинины, при этом потребность в охлажденном мясе составляет 13,6 тысячи тонн. Остальные объемы уходят на переработку и выпуск полуфабрикатов».

Напомним, что один из очагов африканской чумы свиней в этом году зафиксировали на территории Хорольского округа, из-за чего на территории муниципалитета ввели карантин.

сельское хозяйство