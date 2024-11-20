Приморский край самостоятельно обеспечивает себя свининой

В Приморье, несмотря на вирус АЧС, производство свинины составило около 40 тысяч тонн. Это почти в три раза больше потребности края в охлажденном мясе, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.