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Омскую предпринимательницу поймали на подделке сливочного масла

Фальсифицированную продукцию из Омска нашли в магазине Екатеринбурга.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора нашли в торговой сети Екатеринбурга поддельное сливочное масло из Омска. Как показали результаты экспертизы, масло «Крестьянское», где должны быть одни сливки, изготовлено с использованием растительных жиров.

«Сливочное масло следовало бы назвать “молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира”: налицо факт введения потребителя в заблуждение», — сообщили в Россельхознадзоре.

Также в декларации на продукт не указаны сведения об условиях и сроке хранения продукции, информация о дате изготовления и лабораторных испытаниях.

Произвела фальсификат, по данным ведомства, индивидуальная предпринимательница из Омска Трофимова М. Н. Информацию о ней уральцы передали омским коллегам с предложением провести проверку в отношении ИП.

Напомним, ранее на омских предприятиях Управлением Россельхознадзора по Омской области было обнаружено 140 тонн сливочного масла неизвестного происхождения.