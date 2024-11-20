Омскую предпринимательницу поймали на подделке сливочного масла

Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора нашли в торговой сети Екатеринбурга поддельное сливочное масло из Омска. Как показали результаты экспертизы, масло «Крестьянское», где должны быть одни сливки, изготовлено с использованием растительных жиров.
«Сливочное масло следовало бы назвать “молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира”: налицо факт введения потребителя в заблуждение», — сообщили в Россельхознадзоре.
Также в декларации на продукт не указаны сведения об условиях и сроке хранения продукции, информация о дате изготовления и лабораторных испытаниях.
Произвела фальсификат, по данным ведомства, индивидуальная предпринимательница из Омска Трофимова М. Н. Информацию о ней уральцы передали омским коллегам с предложением провести проверку в отношении ИП.
Напомним, ранее на омских предприятиях Управлением Россельхознадзора по Омской области было обнаружено 140 тонн сливочного масла неизвестного происхождения.