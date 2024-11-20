Сергей Собянин: Завершается строительство второго вестибюля станции «Физтех»

В этом вестибюле уже выполнили архитектурную отделку. Кассовый зал украсили художественным панно, пол и стены пассажирской зоны облицевали камнем, добытым на российском месторождении. Сейчас благоустраивают прилегающую территорию.
«Подходят к концу и работы по реконструкции восточного вестибюля станции БКЛ “Каширская”. Его готовность — 81 процент. Там занимаются устройством инженерных сетей и монтажом оборудования. С открытием вестибюля пассажиры получат удобный выход к музею-заповеднику “Коломенское”, торговым рядам и остановке наземного городского транспорта», — написал мэр Москвы.
Кроме того, продолжается строительство пересадки между станциями «Текстильщики» Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий метро. Специалисты монтируют кровлю и укладывают пол. Здесь также идет отделка пассажирской зоны и технических помещений.