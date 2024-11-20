Пенсионеры в Крыму могут получать надбавку за работу в сельском хозяйстве

«Социальная поддержка положена неработающим пенсионерам, которые не меньше 30 лет проработали в сельском хозяйстве. Этой категории граждан Отделение СФР по Республике Крым повышает пенсию за счет доплаты за стаж работы в сельском хозяйстве», — говорится в сообщении.
В фонде отметили, что при этом учитывается работа по 500 специальностям, в их числе — механизаторы, мастера машинного доения, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин и другие. При этом период работы в колхозе, совхозе, крестьянском хозяйстве или сельхозартели до 1 января 1992 года включается в стаж в сельском хозяйстве вне зависимости от наименования специальности или должности, добавили в ведомстве.
«Размер “сельской” доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. В 2024 году он составляет 8 134 рубля. Соответственно, размер доплаты за работу на селе равен 2 033 рубля», — уточнили в соцфонде.
Доплата назначается в момент оформления страховой пенсии, при этом никаких отдельных заявлений или сбора справок не требуется. Если требуемые условия соблюдены уже после назначения пенсии, то для повышения фиксированной выплаты необходимо подать заявление на портале Госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по Республике Крым.
В ведомстве отметили, что пенсионерам, получающим доплату за сельский стаж, в случае устройства на работу необходимо оповестить об этом Отделение СФР, так как во время трудовой деятельности надбавка снимается.
Также с 1 января 2025 года к пенсиям людей старше 80 лет и инвалидов I группы будут назначены надбавки в размере 1200 рублей. Наряду с этим граждане, которым ранее начисляли доплату за уход за пожилыми и инвалидами, перестанут ее получать, сообщали ранее в СФР.