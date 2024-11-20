На поддержку волгоградских пенсионеров выделят еще 500 миллионов рублей

В текущем году предложено повысить затраты на реализацию некоторых подпрограмм, включающих поддержку пожилых граждан и реабилитацию инвалидов, госпрограммы «Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области».
Комитет Волгоградской областной думы по соцполитике, вопросам семьи, демографии, делам ветеранов и участников боевых действий 19 ноября рассмотрел проект бюджета на 2024-й и плановый перид 2025−2026 годов.
Таким образом, в нынешнем году на поддержку населения старшего возраста предложили выделить еще 493,3 млн руб., на соцзащиту населения — дополнительные 280,2 млн руб., а также затратить на 10 млн руб. больше на цели, связанные с реабилитацией инвалидов.
Если законопроект будет принят, то в сумме средства, выделенные на реализацию программы «Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области» в нынешнем году, составят больше 23,5 млрд руб., сообщает областная дума.