На поддержку волгоградских пенсионеров выделят еще 500 миллионов рублей

Таким образом, в нынешнем году на поддержку населения старшего возраста предложили выделить еще 493,3 млн руб., на соцзащиту населения — дополнительные 280,2 млн руб., а также затратить на 10 млн руб. больше на цели, связанные с реабилитацией инвалидов.