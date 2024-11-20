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В Самаре учителя могут воспользоваться дополнительными мерами поддержки

Так, учителя, работающие в муниципальных общеобразовательных организациях, могут оформить компенсационную выплату за аренду жилья.

В Самаре действует комплекс мер поддержки представителей социально значимых профессий.

Компенсационная выплата носит заявительный характер и предоставляется в размере фактически внесенной учителем платы за наем жилого помещения за месяц, но не более 12 000 рублей.

Для оформления выплаты (зарегистрированным в Самаре учителям) нужно обратиться в районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения МКУ г. о. Самара «ЦОМСПН». Узнать более подробную информацию об этой мере поддержки можно, позвонив по телефону: 8 (846) 340−08−47.

образование