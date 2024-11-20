В Самаре учителя могут воспользоваться дополнительными мерами поддержки

В Самаре действует комплекс мер поддержки представителей социально значимых профессий.
Компенсационная выплата носит заявительный характер и предоставляется в размере фактически внесенной учителем платы за наем жилого помещения за месяц, но не более 12 000 рублей.
Для оформления выплаты (зарегистрированным в Самаре учителям) нужно обратиться в районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения МКУ г. о. Самара «ЦОМСПН». Узнать более подробную информацию об этой мере поддержки можно, позвонив по телефону: