Трентон
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

300-метровую ливневку начали строить в Краснодаре

Уже полным ходом идут подготовительные работы и подвозятся материалы.

Источник: администрация Краснодара

В Краснодаре приступили к строительным работам на улице Парижской, где по поручению мэра города Евгения Наумова появится ливневая канализация, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на мэрию.

Согласно планов специалисты приступят с 20 ноября и завершат проект к конце текущего года. Ливневка будет протяженностью 330 метров с диаметром 300 мм. По всей длине запланировано установить восемь колодцев.

Уже полным ходом идут подготовительные работы и подвозятся материалы: трубы и железобетонные конструкции. После прокладки коммуникаций их подключат в ливневый коллектор, который построили в ходе реконструкции улицы Ратной Славы в поселке Российском.

Администрация города просит горожан убирать личные автомобили с территории, а также отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что в Краснодар поступило новое оборудование для улучшения качества ливневой канализации.

ЖКХ