300-метровую ливневку начали строить в Краснодаре

В Краснодаре приступили к строительным работам на улице Парижской, где по поручению мэра города Евгения Наумова появится ливневая канализация, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на мэрию.
Согласно планов специалисты приступят с 20 ноября и завершат проект к конце текущего года. Ливневка будет протяженностью 330 метров с диаметром 300 мм. По всей длине запланировано установить восемь колодцев.
Уже полным ходом идут подготовительные работы и подвозятся материалы: трубы и железобетонные конструкции. После прокладки коммуникаций их подключат в ливневый коллектор, который построили в ходе реконструкции улицы Ратной Славы в поселке Российском.
Администрация города просит горожан убирать личные автомобили с территории, а также отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Ранее сообщалось, что в Краснодар поступило новое оборудование для улучшения качества ливневой канализации.