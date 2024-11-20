Поликлиника открылась в Новобатайске после капремонта

«В ходе капитального ремонта специалисты полностью заменили кровлю, водоотводную систему, установили пластиковые окна, двери и перегородки. Работы провели и во внутренних помещениях — там поменяли наружные сети коммуникаций, внутреннюю канализацию, систему отопления, энергоснабжения, пожарную и аварийную сигнализацию», — пишет источник.
Помимо того, полностью обновили материально-техническую базу амбулатории.
Почти 4000 взрослого населения Новобатайска смогут получать медицинскую помощь в обновленном здании. Теперь медицинская помощь станет более доступной и удобной, отмечалось на торжественной церемонии открытия.