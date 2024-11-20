Новосибирская область получит 5,5 млрд рублей на развитие дорог в 2025 году

Госдума РФ 21 ноября проголосует за проект госбюджета России в окончательном, третьем чтении. В 2025 году Новосибирская область получит из федерального бюджета 5,5 млрд рублей на развитие и приведение в нормативное состояние региональных и межмуниципальных дорог.
Как отметил депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов, это больше, чем у большинства субъектов РФ и соседних регионов СФО. Например, Красноярский край в будущем году получит на эти цели 4,7 млрд рублей, Кемеровская область — 4,2 млрд рублей, а Омская область — чуть больше 4 млрд рублей. Однако по этому показателю Новосибирскую область опередил только Алтайский край — регион получит 7,2 млрд рублей.
«Кроме того, 79,4 млн рублей в 2025 году составит особая субсидия Новосибирской области на внедрение интеллектуальных транспортных систем для автоматизации процессов управления дорожным движением в городских агломерациях», — прокомментировал депутат.
Виктор Игнатов подчеркнул, что теперь власти региона должны «рачительно и ответственно» распорядиться федеральными деньгами, чтобы улучшить дороги в Новосибирской области.