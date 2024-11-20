Новосибирская область получит 5,5 млрд рублей на развитие дорог в 2025 году

Как отметил депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов, это больше, чем у большинства субъектов РФ и соседних регионов СФО. Например, Красноярский край в будущем году получит на эти цели 4,7 млрд рублей, Кемеровская область — 4,2 млрд рублей, а Омская область — чуть больше 4 млрд рублей. Однако по этому показателю Новосибирскую область опередил только Алтайский край — регион получит 7,2 млрд рублей.