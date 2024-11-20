Чиновники смогут взять ипотеку под 4% в рамках эксперимента

Правительство России приняло постановление о проведении эксперимента по обеспечению госслужащих жильем через ипотечные программы под 4%. Эксперимент стартует 15 июля 2024 года и продлится до 1 февраля 2027 года. В этом экспериментальном проекте примут участие сотрудники Минфина, Минтруда, Минстроя, ФНС, а также территориальных органов Федерального казначейства.
«Эксперимент по обеспечению госслужащих жильем с помощью ипотеки будет проведен в ближайшие 2,5 года… Поучаствовать в нем смогут госслужащие Минфина, Минтруда, Минстроя, Федеральной налоговой службы, территориальных органов Федерального казначейства».
Цель эксперимента — опробовать новую форму обеспечения гражданских служащих жильем с привлечением средств бюджета. В ходе эксперимента планируется выявить эффективность такой системы поддержки и возможность ее дальнейшего внедрения на постоянной основе.
Предоставляется частичное возмещение процентов по ипотечным кредитам на ежемесячной основе, равное одной двенадцатой от остаточной суммы, подлежащей выплате из госбюджета. Кроме того, будет компенсироваться одна четверть основной ставки Центробанка на момент заключения договора об ипотеке, что в настоящий момент составляет 4%.
В течение экспериментального периода в программе примут участие 90 госслужащих. Каждый год, начиная с 2024 по 2025 годы включительно, от каждого участвующего ведомства будет выбрано по девять человек. Воспользоваться господдержкой можно будет только один раз.
На участие в программе могут претендовать гражданские служащие в возрасте до 35 лет, которые находятся на своих должностях не менее одного года. Также необходимо выполнение хотя бы одного из следующих критериев: участие в спецоперации в период службы, наличие госнаград, почетных грамот, благодарностей от президента России или поощрений от правительства, а также победа в таких конкурсах, как «Лидеры России» или «Лучший по профессии».