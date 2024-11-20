Чиновники смогут взять ипотеку под 4% в рамках эксперимента

На участие в программе могут претендовать гражданские служащие в возрасте до 35 лет, которые находятся на своих должностях не менее одного года. Также необходимо выполнение хотя бы одного из следующих критериев: участие в спецоперации в период службы, наличие госнаград, почетных грамот, благодарностей от президента России или поощрений от правительства, а также победа в таких конкурсах, как «Лидеры России» или «Лучший по профессии».