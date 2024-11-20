В Горнозаводском округе начнут взимать туристический налог

Взимать налог планируется с организаций и физических лиц, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях и хостелах. Размер налога на 2025 год составит 1% от стоимости услуг по размещению, на 2026 год — 2%, на 2027 год — 3%, на 2028 год — 4%, с 2029 года — 5%.