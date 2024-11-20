Правительство меняет бюджет Молдовы: Деньги отберут у минздрава, министерства соцзащиты и у железнодорожников, зато накидают МВД, минэкономики и мининфраструктуры

Во-первых, объём грантов понизился на 41,5 миллиона леев. Вместо этого решено взять больше внешних кредитов, увеличив их объём на 628,9 миллиона.
Во-вторых, решено накидать денег МВД (+153,6 миллиона леев), Минэкономики (+87,8 миллиона), Мининфраструктуры (+303,5 миллиона, забрав при этом миллион у железной дороги)
Но самое интересное в третьих — это что урезали. И ладно, что урезали у МИДа 27,8 миллиона. Но урезание 72,6 миллионов леев у Минздрава, причем из них 48,4 миллиона по статье «Развитие и модернизация учреждений охраны здоровья» — это неожиданно. Ещё 51 миллион забирают у Минсоцзащиты (а всего соцзащита «худеет» на 768,1 миллиона).
Также 46 миллионов заберут у Бюро статистики по статье о проведении всеобщей переписи, наполовину — на 33,3 миллиона — понизят расходы Агентства научных исследований