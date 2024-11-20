Правительство меняет бюджет Молдовы: Деньги отберут у минздрава, министерства соцзащиты и у железнодорожников, зато накидают МВД, минэкономики и мининфраструктуры

Но самое интересное в третьих — это что урезали. И ладно, что урезали у МИДа 27,8 миллиона. Но урезание 72,6 миллионов леев у Минздрава, причем из них 48,4 миллиона по статье «Развитие и модернизация учреждений охраны здоровья» — это неожиданно. Ещё 51 миллион забирают у Минсоцзащиты (а всего соцзащита «худеет» на 768,1 миллиона).