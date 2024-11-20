Бюджет Кызылординской области за два года увеличился в два раза

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев сообщил, что в социально-экономическом развитии Кызылординской области произошёл рост по многим показателям. Отмечено, что регион стал лидером среди регионов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
«На сегодняшний день благодаря особой поддержке Президента, Правительства бюджет области превысил 744 млрд тенге. Два года назад он составлял 364 млрд тенге. Рост составил 204,4%. 55,4% бюджета направлено на социальную сферу. Бюджет развития области за последние два года увеличился в 3,6 раза», — сказал аким.
По итогам 10 месяцев текущего года отмечен рост социально-экономического развития области. В частности, объём промышленного производства вырос на 0,8%, обрабатывающей промышленности — на 22,8%, сельского хозяйства — на 3%, объём строительных работ — на 50%, жилья — на 7,4%, транспорта — на 3,5%, торговли — на 6,5%.
«Из запланированных по привлечению на этот год 517 млрд 500 млн тенге инвестиций за 10 месяцев было привлечено 478 млрд 300 млн тенге, из них 74% — частные инвестиции. За последние два года запущено 22 инвестиционных проекта на 19 млрд 600 млн тенге», — сказал Налибаев.
В этом году в обрабатывающей промышленности запланировано реализовать 13 проектов на 10 млрд 700 млн тенге. На сегодняшний день введено в эксплуатацию девять проектов.
Ведется работа по диверсификации экономики региона через развитие обрабатывающей промышленности. Таким образом, промышленное производство, объемы которого за последние 10 лет были снижены из-за истощения запасов нефти, с сентября прошлого года вышло на положительную динамику.
Аким области остановился и на работе стекольного завода.
«Стекольный завод, запущенный в 2022 году, стабильно выпускает продукцию, 70% которой поставляется на внутренний рынок, 30% — экспортируется в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Грузию и Россию. С момента запуска завода произведено 28 млн 700 тысяч квадратных метров стекла на 37 млрд 100 млн тенге. В настоящее время здесь трудятся около 400 человек. В этом году при стекольном заводе на средства иностранного инвестора в размере 15 млн долларов был запущен проект по производству энергосберегающего стекла мощностью 5 млн квадратных метров в год», — сказал глава региона.
Кроме того, в индустриальной зоне «Өндіріс» начато создание сопутствующих предприятий вокруг стекольного завода. В частности, начато строительство объекта по производству зеркал компании «Айна Гласс» с годовой мощностью 720 тысяч квадратных метров, стоимостью 1 млрд 500 млн тенге. Кроме того, выделен соответствующий земельный участок для реализации проектов по производству по немецкой технологии «Horn glass» бутылок с годовой мощностью 220 миллионов изделий в год, расширению производства стеклопакетов с годовой мощностью 22 тыс. 600 квадратных метров, начаты проектные работы.
В этом году из всех источников профинансировано 3 тыс. 761 проект индивидуального предпринимательства на сумму 63 млрд 523 млн тенге. В результате доля предпринимательства в экономике в этом году достигнет 21%.