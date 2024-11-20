Бюджет Кызылординской области за два года увеличился в два раза

«Стекольный завод, запущенный в 2022 году, стабильно выпускает продукцию, 70% которой поставляется на внутренний рынок, 30% — экспортируется в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Грузию и Россию. С момента запуска завода произведено 28 млн 700 тысяч квадратных метров стекла на 37 млрд 100 млн тенге. В настоящее время здесь трудятся около 400 человек. В этом году при стекольном заводе на средства иностранного инвестора в размере 15 млн долларов был запущен проект по производству энергосберегающего стекла мощностью 5 млн квадратных метров в год», — сказал глава региона.