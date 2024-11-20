Макароны, муку и соль продавали по неадекватным ценам в Хабаровском крае

Прокуроры Охотского района провели проверку соблюдения законодательства о ценообразовании и выявили, что индивидуальный предприниматель, работающий в селе Булгин, завышал розничные торговые надбавки на продукты, такие как мука, макароны, крупы, соль и масло.
Прокурор района внес представление владельцу магазина, и по результатам его рассмотрения нарушения были устранены. Цены на продукты были приведены в соответствие с законодательством, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В дополнение, предприниматель был оштрафован на 50 тысяч рублей за завышение цен на товары, которые регулируются государством.