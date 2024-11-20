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Макароны, муку и соль продавали по неадекватным ценам в Хабаровском крае

В Охотске владельца магазина заставили снизить цены на продукты питания первой необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Прокуроры Охотского района провели проверку соблюдения законодательства о ценообразовании и выявили, что индивидуальный предприниматель, работающий в селе Булгин, завышал розничные торговые надбавки на продукты, такие как мука, макароны, крупы, соль и масло.

Прокурор района внес представление владельцу магазина, и по результатам его рассмотрения нарушения были устранены. Цены на продукты были приведены в соответствие с законодательством, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В дополнение, предприниматель был оштрафован на 50 тысяч рублей за завышение цен на товары, которые регулируются государством.

Прокуратура