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В Екатеринбурге закрыли цех готовой еды известной сети кофеен

В Екатеринбурге закрыли цех готовой еды известной сети кофеен Simple Coffee. Он прекратил работу на два часа. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

В ведомство поступило сообщение о том, что один из сотрудников предприятия на улице Трубинной заболел острой кишечной инфекцией. В связи с этим было решено проверить цех.

— В ходе обследования выявлены множественные нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования: недостаточность площадей для осуществления технологических операций, несоблюдение поточности при изготовлении пищевой продукции, недостаточность оборудования и инвентаря, — рассказали в ведомстве.

Помимо этого, в пробах еды были найдены нарушения по микробиологическим показателям. Для предотвращения вспышки было решено закрыть предприятие на 60 суток.