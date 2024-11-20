В Омске продают заброшенные земли Минобороны

Продавец позиционирует участок как находящийся в «центральной части города», что по отношению к Степному звучит несколько иронично. Впрочем, у земли действительно есть свои особенности. Участок расположен вблизи сквера Ракетчиков и, по словам продавца, имеет «хорошую транспортную доступность». Однако добираться до него придётся по грунтовым дорогам в неудовлетворительном состоянии.