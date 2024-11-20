В Омске продают заброшенные земли Минобороны

В посёлке Степном выставлен на продажу земельный участок площадью 3,83 гектара. Продавцом, по информации портала «РБК Омск», выступает компания «ДОМ.РФ», представляющая интересы Минобороны. Земля предназначена под индивидуальное жилищное строительство. Аукцион состоится 21 марта 2025 года, начальная стоимость участка — 13,4 млн рублей, с шагом в 135 тысяч рублей. Заявки принимаются до 17 марта.
Продавец позиционирует участок как находящийся в «центральной части города», что по отношению к Степному звучит несколько иронично. Впрочем, у земли действительно есть свои особенности. Участок расположен вблизи сквера Ракетчиков и, по словам продавца, имеет «хорошую транспортную доступность». Однако добираться до него придётся по грунтовым дорогам в неудовлетворительном состоянии.
На участке находятся два старых резервуара для мазута, строительный мусор, при этом часть участка незаконно используется третьими лицами. Покупателю придётся самостоятельно освобождать землю от незаконных построек. Также ранее здесь проходил железнодорожный путь, но все рельсы, по данным Минобороны, уже разобраны.
Посёлок Степной раньше был важным военным объектом. Здесь располагались подразделения 49-й ракетной дивизии, в том числе стратегический комплекс с межконтинентальной ракетой конструкции Сергея Королёва. В 2006 году войсковую часть расформировали, и с тех пор эти земли стоят заброшенными.