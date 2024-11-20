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В Уфе учредили стипендии для студентов из числа детей-сирот

В Уфе учредили стипендии студентов из числа детей-сирот. Соответствующее постановление мэра города Ратмира Мавлиева опубликовано на официальной сайт администрации башкирской столицы.

Источник: Башинформ

«Назначить на 2024−2025 учебный год стипендии главы администрации городского округа город Уфа детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных в Уфе», — говорится в документу.

Отмечается, что выплаты будут проводиться через городское управление по опеке и попечительству. Также управлению поручено провести торжественную церемонию вручения дипломов о назначении стипендий главы администрации Уфы.

Размер стипендии в документе не уточняется.