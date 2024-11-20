В Уфе учредили стипендии для студентов из числа детей-сирот

«Назначить на 2024−2025 учебный год стипендии главы администрации городского округа город Уфа детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных в Уфе», — говорится в документу.