В Уфе учредили стипендии для студентов из числа детей-сирот

«Назначить на 2024−2025 учебный год стипендии главы администрации городского округа город Уфа детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных в Уфе», — говорится в документу.
Отмечается, что выплаты будут проводиться через городское управление по опеке и попечительству. Также управлению поручено провести торжественную церемонию вручения дипломов о назначении стипендий главы администрации Уфы.
Размер стипендии в документе не уточняется.