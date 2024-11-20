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Авиарейсы из Актобе в Атырау станут ежедневными

Qazaq Air вводит новое расписание по данному направлению.

Источник: Аргументы и факты

Авиарейсы из Актобе в Атырау станут ежедневными, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта.

Ежедневные регулярные рейсы по данному направлению запускает авиакомпания Qazaq Air. Новое расписание начнет действовать с 1 декабря текущего года.

По понедельникам, средам и пятницам:

  • IQ 395 Актобе (17:50) — Атырау (19:10).
  • IQ 396 Атырау (19:50) — Актобе (21:10).

По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям:

  • IQ 395 Актобе (09:10) — Атырау (10:40).
  • IQ 396 Атырау (14:50) — Актобе (15:50).

Стоимость авиабилета составляет от 13 000 тенге в одну сторону.