Авиарейсы из Актобе в Атырау станут ежедневными, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта.
Ежедневные регулярные рейсы по данному направлению запускает авиакомпания Qazaq Air. Новое расписание начнет действовать с 1 декабря текущего года.
По понедельникам, средам и пятницам:
- IQ 395 Актобе (17:50) — Атырау (19:10).
- IQ 396 Атырау (19:50) — Актобе (21:10).
По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям:
- IQ 395 Актобе (09:10) — Атырау (10:40).
- IQ 396 Атырау (14:50) — Актобе (15:50).
Стоимость авиабилета составляет от 13 000 тенге в одну сторону.