Головченко: доверие к белорусскому рублю растет

МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Макроэкономическая стабильность в Беларуси обеспечивается, а доверие населения к рублю растет, заявил премьер-министр республики Роман Головченко на заседании Совета министров, передает корреспондент Sputnik.
Глава правительства обратил внимание, что за текущий год золотовалютные резервы выросли на 800 миллионов долларов и на 1 ноября составили 8,9 миллиарда в долларовом эквиваленте.
«Растет доверие населения к национальной валюте. С начала года срочные банковские вклады граждан в белорусских рублях выросли на 2,3 миллиарда рублей, или почти на 30%. Планомерно обеспечивается важнейшая целевая задача — повышение уровня жизни населения», — подчеркнул Головченко.
По его словам, реальные располагаемые доходы белорусов увеличиваются быстрее, чем планировалось.
«Средняя заработная плата по стране достигла 2,2 тысячи рублей в реальном выражении — это рост на 13%… В бюджетной сфере реальная заработная плата выросла на 11,7%», — констатировал премьер.
Головченко также сообщил, что пенсии повысились на 9,7%, средний их размер в сентябре составил 803 рубля.
«Если говорить в общем, то ситуация в экономике стабильная, управляемая, и есть все шансы закончить год в плановых параметрах, чтобы перейти к завершающему году пятилетки с хорошей позицией», — уверен Головченко.