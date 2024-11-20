В Приморье накрыли магазины с контрафактным спиртным

В Черниговском округе Приморья в ходе рейда изъяли более 200 литров контрафактного алкоголя. Проверка проводилась ночью, и в трех магазинах сотрудники администрации и представители министерства промышленности и торговли выявили факты продажи спиртного без документов. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Всего было изъято 220 литров продукции, из которых 160 литров оказались поддельной водкой, ромом и виски. В отношении продавцов составлены административные материалы, им грозит штраф, размер которого может достигать одного миллиона рублей.
Ранее в Артеме юридическое лицо было оштрафовано на 1,5 миллиона рублей за нарушение антиалкогольного законодательства. В апреле 2024 года сотрудники отдела МВД России по городу Артему в рамках профилактических мероприятий обнаружили факт продажи алкогольной продукции без необходимых документов в кафе на улице Вокзальной. Полицейские изъяли более 70 литров алкогольной продукции на сумму свыше 69 тысяч рублей.