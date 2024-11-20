В Приморье накрыли магазины с контрафактным спиртным

Ранее в Артеме юридическое лицо было оштрафовано на 1,5 миллиона рублей за нарушение антиалкогольного законодательства. В апреле 2024 года сотрудники отдела МВД России по городу Артему в рамках профилактических мероприятий обнаружили факт продажи алкогольной продукции без необходимых документов в кафе на улице Вокзальной. Полицейские изъяли более 70 литров алкогольной продукции на сумму свыше 69 тысяч рублей.