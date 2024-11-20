Головченко: ситуация в экономике стабильная, повышается уровень жизни населения

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в экономике стабильная, повышается уровень жизни населения. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

«В январе — сентябре из пяти важнейших показателей эффективности работы правительства и Национального банка выполнено четыре. Обеспечено выполнение показателя по росту валового внутреннего продукта (темп роста 104,5% при прогнозе 103,4%), инвестиций (107,6% при плане 102,7%), реальных доходов населения (109,4% при плане 103,1%). Инфляция — 3,8% к декабрю 2023 года при прогнозе не более 4,6%. Недовыполнен показатель по экспорту товаров и услуг — темп роста 104,4% при задании 105,3%», — сказал Роман Головченко.

По его словам, основные драйверы роста — это промышленность, строительство и торговля.



«Все регионы внесли положительный вклад в формирование ВВП. Лидером остается Минская область. Отстает от коллег Гомельская область. Это единственный регион, который не выполнил задание по ВВП. Рост есть к прошлому году, но не тот, на который мы рассчитывали», — отметил премьер-министр.

Все обязательства социального характера выполняются своевременно и в полном объеме, подчеркнул глава белорусского правительства. «В запланированных параметрах выдерживается уровень инфляции. Обеспечивается макроэкономическая стабильность. За истекший период золотовалютные резервы страны увеличились на $800 млн и на 1 ноября составили $8,9 млрд. Растет доверие населения к национальной валюте: с начала года выросли срочные банковские вклады граждан в белорусских рублях», — обратил внимание он. «Один район — один проект»: перечень региональных инициатив планируют расширить Чеботарь: задача экономики Беларуси на 2025 год — расти выше мировых темпов Планомерно обеспечивается важнейшая целевая задача повышения уровня жизни населения. «В январе — сентябре реальные располагаемые доходы растут быстрее, чем планировали. Средняя зарплата по стране достигала Br2,2 тыс., в реальном выражении это рост на 13%. Пенсии увеличились на 9,7%, средний размер пенсии составил в сентябре Br803. В бюджетной сфере реальная заработная плата выросла на 11,7%», — обозначил Роман Головченко.



За девять месяцев страна экспортировала товаров и услуг на $36,7 млрд с приростом к прошлому году на $1,5 млрд.

Темп роста 104,4% при задании 105,3%. По словам премьер-министра, показатель недовыполнен в связи с многими факторами, влиянием конъюнктурных изменений. Вместе с тем активно идет диверсификация экспортных потоков. За девять месяцев экспорт в страны Африки вырос в 3,7 раза, а количество африканских стран — покупателей белорусской продукции возросло до 45.



Темп роста инвестиций — 107,6%, это значительно выше прогнозного параметра. «Вместе с тем остаются нерешенные вопросы. Главным из них я вижу своевременное освоение по инфраструктурным проектам в регионах, реализуемым в рамках отдельных решений главы государства», — добавил глава белорусского правительства.



«Если говорить в общем, то ситуация в экономике стабильная, управляемая и есть все шансы закончить год в плановых параметрах, чтобы перейти к завершающему году пятилетки с хорошей позицией», — резюмировал Роман Головченко. -0- Фото Николая Петрова

