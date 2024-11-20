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В Екатеринбурге модернизировали вагоны метро за полмиллиарда рублей

Восемь вагонов вернули на линию.

Источник: Комсомольская правда

Екатеринбургский метрополитен выпустил на линию восемь модернизированных вагонов после реконструкции, которая обошлась в полмиллиарда рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В вагонах заменили техническую «начинку», оборудовали места для инвалидов, установили новые поручни и сиденья, обновили кабины машинистов, а также заменили тормозные цилиндры. Вагоны можно эксплуатировать на протяжении 16 лет.

Отметим, что недавно на станциях Екатеринбургского метрополитена стала доступна оплата по биометрии. Для этого нужно заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе.

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