В июне следующего года планируют запустить дорогу Дюртюли — Ачит

Об этом сообщил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, передает ТАСС.
Ранее планировалось, что движение запустят раньше срока — в конце 2024 года. Причиной перенесения сроков стали осадки, выпавшие в Башкортостане. Они не позволили выполнить весь объем работ.
«Могу сказать, что строительство трассы [Дюртюли — Ачит] идет в соответствии с графиком. Напомню, что ввод по контракту у нас июль 2025 года, — сказал Вячеслав Петушенко. — Готовность основного участка — 90%».
Трасса Дюртюли — Ачит станет частью скоростной магистрали Москва — Казань — Екатеринбург. Ее строят в Свердловской области, Пермском крае и Башкортостане.
«МК-Урал» ранее писал, что на трассе М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит в Свердловской области дорожники завершили укладку верхнего слоя асфальта.
На участке уложили почти 550 тысяч тонн асфальтобетона. Покрытие также готово на мосту через Большую Сарану. Для гидроизоляции и защиты конструкций путепровода применили инновационный материал из водонепроницаемой мембраны, созданный по программе импортозамещения.