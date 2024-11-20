Планируют ли увеличить зарплаты госслужащим в Казахстане, ответили в Минфине

Мади Такиев на соответствующий вопрос журналистов заявил, что такой вопрос в Минфине не рассматривался.
«Нет не обсуждали, не рассматривался», — заявил он.
Напомним, весной этого года глава Минфина сообщал, во сколько обходится казахстанцам содержание чиновников. Он отметил, что за счет бюджета содержится не только госаппарат, но и сотрудники правоохранительных органов, а также военнослужащие.
А не так давно общественность активно обсуждала вопрос премирования госслужащих в Казахстане. В конце октября министр финансов Мади Такиев заявил, что теперь госорганы, которые сэкономили бюджетные средства, не могут перевести эти деньги на премии.
«Мы запретили Министерству финансов в лице казначейства переводить средства внутри счетов на премии. Если госорганы имеют экономию, то они не могут перевести эти деньги на премии. Эти деньги возвращаются в бюджет», — сообщал глава Минфина.
Позже в Минфине поясняли, что в рамках исполнения республиканского бюджета этого года действительно выставлены некоторые ограничения на направления экономии по результатам госзакупок на премирование. При этом в ведомстве подчеркивали, что запланированные средства на выплаты премий не будут сокращаться. В начале ноября в Министерстве финансов вновь, но уже более подробно, разъяснили слова главы ведомства о запрете премий для государственных служащих.
На основании постановления правительства выплата премий и надбавок госслужащим осуществляется исключительно за счет экономии бюджетных средств, и так как в этот документ поправок к настоящему моменту не вносится, то нет и оснований для запрета на выплату премий государственным служащим, пояснили в ведомстве. В ноябре по вопросу высказался и президент страны. По словам Токаева, оснований для запрета на премирование госслужащих нет.
«Зарабатывают они немного, часто задерживаются на работе допоздна. У них тоже есть семьи и обязательства, наконец, простые человеческие желания и планы», — сказал глава государства.