Планируют ли увеличить зарплаты госслужащим в Казахстане, ответили в Минфине

Позже в Минфине поясняли, что в рамках исполнения республиканского бюджета этого года действительно выставлены некоторые ограничения на направления экономии по результатам госзакупок на премирование. При этом в ведомстве подчеркивали, что запланированные средства на выплаты премий не будут сокращаться. В начале ноября в Министерстве финансов вновь, но уже более подробно, разъяснили слова главы ведомства о запрете премий для государственных служащих.