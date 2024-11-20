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«ПЗСП-Групп» подписал договор о комплексном развитии крупного участка на Иве

Пермский застройщик «ПЗСП-Групп» подписал с краевым минимущества договор о комплексном развитии территории (КРТ) по ул. Уинская, 55, сообщила представитель министерства сегодня на заседании комиссии по землепользованию и застройке.

Источник: Reuters

Члены комиссии рассмотрели на заседании заявление ООО СЗ «ПЗСП-Групп» об установлении границ территориальной зоны КРТ-17 на площадке компании в микрорайоне Ива. Участок в 4,9 га был приобретен застройщиком год назад.

Как уточнили в минимущества, договор КРТ был подписан с СЗ «ПЗСП-Групп» по инициативе правообладателя. «В рамках договора планируется реновация территории, а также создание объектов транспортной инфраструктуры, благоустройство которой в дальнейшем передадут в муниципальное образование. Также застройщик создаст инженерную инфраструктуру. На территории комплексного развития будут предусмотрены площадки отдыха с установкой малых архитектурных форм, встроенные помещения для объектов дополнительного или дошкольного образования», — рассказали в ведомстве. Какой именно образовательный объект появится в будущем жилом комплексе, уточнят при разработке проектной документации.

Предложение об установлении зоны КРТ-17 на участке по ул. Уинской, 55 было одобрено членами комиссии.

Участок по ул. Уинской, 55 располагается вдоль дороги, вблизи ЖК «Погода», который строит «Девелопмент-Юг». На площадке «ПЗСП-Групп» установлена территориальная зона смешанной и общественно-деловой застройки Ц-СМ с высотой восемь этажей.

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