«ПЗСП-Групп» подписал договор о комплексном развитии крупного участка на Иве

Члены комиссии рассмотрели на заседании заявление ООО СЗ «ПЗСП-Групп» об установлении границ территориальной зоны КРТ-17 на площадке компании в микрорайоне Ива. Участок в 4,9 га был приобретен застройщиком год назад.
Как уточнили в минимущества, договор КРТ был подписан с СЗ «ПЗСП-Групп» по инициативе правообладателя. «В рамках договора планируется реновация территории, а также создание объектов транспортной инфраструктуры, благоустройство которой в дальнейшем передадут в муниципальное образование. Также застройщик создаст инженерную инфраструктуру. На территории комплексного развития будут предусмотрены площадки отдыха с установкой малых архитектурных форм, встроенные помещения для объектов дополнительного или дошкольного образования», — рассказали в ведомстве. Какой именно образовательный объект появится в будущем жилом комплексе, уточнят при разработке проектной документации.
Предложение об установлении зоны КРТ-17 на участке по ул. Уинской, 55 было одобрено членами комиссии.
Участок по ул. Уинской, 55 располагается вдоль дороги, вблизи ЖК «Погода», который строит «Девелопмент-Юг». На площадке «ПЗСП-Групп» установлена территориальная зона смешанной и общественно-деловой застройки Ц-СМ с высотой восемь этажей.