«ПЗСП-Групп» подписал договор о комплексном развитии крупного участка на Иве

Как уточнили в минимущества, договор КРТ был подписан с СЗ «ПЗСП-Групп» по инициативе правообладателя. «В рамках договора планируется реновация территории, а также создание объектов транспортной инфраструктуры, благоустройство которой в дальнейшем передадут в муниципальное образование. Также застройщик создаст инженерную инфраструктуру. На территории комплексного развития будут предусмотрены площадки отдыха с установкой малых архитектурных форм, встроенные помещения для объектов дополнительного или дошкольного образования», — рассказали в ведомстве. Какой именно образовательный объект появится в будущем жилом комплексе, уточнят при разработке проектной документации.