В Самарской области обновили 729 домов по программе капитального ремонта

В Самарской области за этот период ремонт был проведен в 729 домах. Также в числе лидеров по числу отремонтированных домов находятся Москва, где обновили 2711 домов, Московская область с 2201 домом, Санкт-Петербург, в котором отремонтировано 1136 домов, Республика Татарстан с 682 зданиями и Краснодарский край с 610 домами.