В Самарской области обновили 729 домов по программе капитального ремонта

В России с 2014 года действует программа капитального ремонта, благодаря которой ежегодно обновляются тысячи многоквартирных домов. Самарская область вошла в число лидеров среди регионов по количеству отремонтированных домов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
«С начала года благодаря региональным программам проведен капитальный ремонт 22 376 многоквартирных домов площадью 92,3 млн кв. м. В этих домах живут более 3,5 миллиона жителей», — рассказал Хуснуллин.
В Самарской области за этот период ремонт был проведен в 729 домах. Также в числе лидеров по числу отремонтированных домов находятся Москва, где обновили 2711 домов, Московская область с 2201 домом, Санкт-Петербург, в котором отремонтировано 1136 домов, Республика Татарстан с 682 зданиями и Краснодарский край с 610 домами.
В рамках программы капитального ремонта обновляются важнейшие конструктивные элементы: крыши, подвалы, инженерные коммуникации, фасады. В зданиях также заменяются лифты.