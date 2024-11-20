В Сочи планируют развивать транспортную инфраструктуру

Основным направлением соглашения станет определение приоритетных маршрутов и форм сотрудничества. Это необходимо для реализации стратегии социально-экономического развития курорта, включая внедрение современных транспортных решений.
В рамках соглашения компания и мэрия Сочи планируют вместе провести комплексное исследование транспортных и градостроительных особенностей курорта. С помощью полученных результатов и анализа пассажиропотока определят перспективные направления для маршрутов канатных дорог.