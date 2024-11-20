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В Сочи планируют развивать транспортную инфраструктуру

Замглавы Сочи Вячеслав Бауэр и гендиректор компании «Урбантех Канатные дороги» Андрей Денисенков в рамках XVIII Международного форума и выставки «Транспорт России» заключили соглашение о развитии транспортной инфраструктуры на курорте. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: РИА "Новости"

Основным направлением соглашения станет определение приоритетных маршрутов и форм сотрудничества. Это необходимо для реализации стратегии социально-экономического развития курорта, включая внедрение современных транспортных решений.

В рамках соглашения компания и мэрия Сочи планируют вместе провести комплексное исследование транспортных и градостроительных особенностей курорта. С помощью полученных результатов и анализа пассажиропотока определят перспективные направления для маршрутов канатных дорог.