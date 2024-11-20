В Сочи планируют развивать транспортную инфраструктуру

Замглавы Сочи Вячеслав Бауэр и гендиректор компании «Урбантех Канатные дороги» Андрей Денисенков в рамках XVIII Международного форума и выставки «Транспорт России» заключили соглашение о развитии транспортной инфраструктуры на курорте. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.