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Стала известна полная стоимость ВСМ Москва — Петербург

Полная стоимость проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург составит 2,349 трлн рублей. Грузоотправителей уже вписали в инвесторы.

Проект ВСМ 20 ноября обсуждают на сессии «Транспортной недели» в Москве с участием главы Минтранса Романа Старовойта, который поставил этот проект в один ряд с Крымским мостом и с сочинской Олимпиадой.

Как известно, 300 млрд рублей выделяет Фонд национального благосостояния. Еще 329 млрд рублей в качестве уставного капитала УК «ВСМ Две столицы» добавляют регионы, РЖД и грузоотправители (19 млрд). 29 млрд — это капитальный грант концедента (Росжелдор) на выкуп территории.

450 млрд рублей привлекут за счет облигаций НПФ. Самая большая доля — это синдицированные кредиты на строительство (960 млрд) и на подвижной состав (281 млрд).

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что вести ВСМ в строй собираются к апрелю 2028 года.