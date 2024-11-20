Стала известна полная стоимость ВСМ Москва — Петербург

Проект ВСМ 20 ноября обсуждают на сессии «Транспортной недели» в Москве с участием главы Минтранса Романа Старовойта, который поставил этот проект в один ряд с Крымским мостом и с сочинской Олимпиадой.
Как известно, 300 млрд рублей выделяет Фонд национального благосостояния. Еще 329 млрд рублей в качестве уставного капитала УК «ВСМ Две столицы» добавляют регионы, РЖД и грузоотправители (19 млрд). 29 млрд — это капитальный грант концедента (Росжелдор) на выкуп территории.
450 млрд рублей привлекут за счет облигаций НПФ. Самая большая доля — это синдицированные кредиты на строительство (960 млрд) и на подвижной состав (281 млрд).
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что вести ВСМ в строй собираются к апрелю 2028 года.