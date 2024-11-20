В Екатеринбурге на уборку улиц от снега вышли больше 170 машин

Екатеринбург накрыли масштабные снегопады. В связи с этим на уборку улиц вышла 171 машина. Среди них 45 тракторов, 23 КДМ и 60 самосвалов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— Количество выведенной на уборку техники увеличено. Для сравнения — днем 19 ноября в очистке улиц задействовали 136 машин, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.
В уральской столице прогнозируется выпадение до семи миллиметров осадков. Разбираться с последствиями снегопадов вышли 343 рабочих. В ночь на 21 ноября в городе будет работать еще больше техники и сотрудников. Главная их задача — сметание снега с проезжей части и тротуаров. Так коммунальщики будут бороться с накатом и наледью.
За прошлые сутки из Екатеринбурга вывезли от 4668 тон снега. Суммарно на дорогах работали 266 единиц техники и 421 дорожный рабочий.