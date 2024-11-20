В Екатеринбурге на уборку улиц от снега вышли больше 170 машин

В уральской столице прогнозируется выпадение до семи миллиметров осадков. Разбираться с последствиями снегопадов вышли 343 рабочих. В ночь на 21 ноября в городе будет работать еще больше техники и сотрудников. Главная их задача — сметание снега с проезжей части и тротуаров. Так коммунальщики будут бороться с накатом и наледью.