Еще два мобильных оператора отключат роуминг в Крыму

«Из операторов так называемой “большой четверки” один уже убрал роуминг. Еще у двоих вскоре тоже будут убраны. Вопрос остался относительно четвертого, по информации из СМИ, в компании МТС якобы не согласны с рядом каких-то моментов. Но в любом случае у них были самые низкие тарифы по сравнению с остальными», — сказал министр.
Эта проблема, по его словам, будет решена в том числе благодаря работе Федеральной антимонопольной службы. Крым станет безроуминговым пространством, уверен Куршутов.
«Никуда мы от этого не денемся. Невозможно, находясь на территории одного государства, переходить на какие-то дополнительные условия, дополнительные оплаты просто от того, что ты переезжаешь из региона в регион», — подчеркнул министр.
Он также упомянул, что для крымчан, переезжающих в другие регионы, роуминг уже полностью отменен. Исключение составляет только плата за дополнительный трафик в том случае, если человек хочет получать больше интернета, чем предлагает мобильный оператор.
20 ноября глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что для обеспечения качества связи на полуострове установят 60 новых вышек мобильной связи. Крымские операторы связи после выделения радиочастот для развертывания сети 5G готовы приступить к разработке инвестиционных проектов и закупке оборудования.