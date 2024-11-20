Еще два мобильных оператора отключат роуминг в Крыму

«Из операторов так называемой “большой четверки” один уже убрал роуминг. Еще у двоих вскоре тоже будут убраны. Вопрос остался относительно четвертого, по информации из СМИ, в компании МТС якобы не согласны с рядом каких-то моментов. Но в любом случае у них были самые низкие тарифы по сравнению с остальными», — сказал министр.