Международный аэропорт «Пермь» перешел на зимнее расписание

Также будут востребованными регулярные ежедневные авиарейсы в Санкт-Петербург с авиакомпаниями «Россия» и «Победа». С 25 декабря 2024 года по 11 января 2025 год к ним присоединится с дополнительными рейсами авиакомпания Smartavia.