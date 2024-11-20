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Международный аэропорт «Пермь» перешел на зимнее расписание

В зимний период аэропорт организует прямые перелеты по 18 направлениям.

Источник: Комсомольская правда

Международный аэропорт «Пермь» 20 ноября перешел на зимнее расписание. Предстоящей зимой жители и гости города смогут отправиться в прямые перелеты по 18 направлениям.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что расписание включит авиамаршруты без пересадок по России и странам СНГ, а также рейсы в Египет, Таиланд и Индию.

Самыми популярными останутся ежедневные полеты в Москву, по семь ежедневных рейсов выполнят авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа»: шесть — в «Шереметьево», один — во «Внуково».

Также будут востребованными регулярные ежедневные авиарейсы в Санкт-Петербург с авиакомпаниями «Россия» и «Победа». С 25 декабря 2024 года по 11 января 2025 год к ним присоединится с дополнительными рейсами авиакомпания Smartavia.

Ежедневно из Перми можно будет улететь в Новосибирск, раз в неделю — Когалым и Тюмень, два раза в неделю — Казань, Самару, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Сургут и Нарьян-Мар.

Не останется без внимания южное направление пермского аэропорта. В Сочи самолеты будут летать 10 раз в неделю: пять рейсов — «Победой», три — «Аэрофлотом», два — «Северным Ветром» и «Икаром».

В экзотические страны из зимы в лето доставит авиакомпания Azur Air. Она выполнит полеты на Пхукет (Таиланд) и Гоа (Индия), в планах стоят — Хургада и Шарм-Эль-Шейх (Египет).

Страны содружества по одному разу в неделю представят направления в Баку (Азербайджан), Ереван (Армения) и Наманган (Узбекистан).

Актуальное расписание авиарейсов рейсов можно найти на официальном сайте Международного аэропорта «Пермь».

Чартерный рейс из Перми в Пхукет вылетел с полной загрузкой. В воздушном судне осталось одно свободное место.