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Новосибирские власти подали в суд на последнего подрядчика ремонта Октябрьского моста

МКУ «Гормост» требует взыскать с ООО «ДК Клевер» 1,8 миллиона рублей.

Муниципальное казенное учреждение Новосибирска «Гормост» заявило иск в арбитраж в отношении ООО «ДК Клевер». Компания на данный момент является последним и единственным подрядчиком ремонта Октябрьского моста.

Заявление от МКУ «Гормост» поступило в Арбитражный суд Новосибирской области 19 ноября. Сумма исковых требований составляет 1 800 000 рублей, правда, чем они мотивированы, пока неизвестно.

Напомним, что сначала городские власти привлекли к ремонту Октябрьского моста ООО «СпецТрансСтрой». Стоимость работ оценили в 2,2 миллиарда рублей, из них на сегодняшний день 1,6 миллиарда уже успели освоить. Причем большая часть этих денег была выдана в качестве аванса «СпецТрансСтрою».

Накануне директор «Гормоста» Сергей Эпов рассказал «Прецеденту», что компания оказалась не в состоянии выполнить задачу и к тому же не отработала весь полученный аванс. Контракт с ней был разорван, но к тому моменту к работам уже привлекли двух новых подрядчиков — ООО «ДК Клевер» и ООО «Дороги Сибири».

Осенью пути у МКУ «Гормост» разошлись и с «Дорогами Сибири», поскольку фирма не укладывалась в график. По словам Эпова, ее могут теперь включить в реестр недобросовестных поставщиков.

В итоге сейчас ремонтом Октябрьского моста занимается лишь «ДК “Клевер”, и фронт работ у единственного оставшегося подрядчика весьма внушительный. По контракту до конца этого года планировалось заменить дорожную одежду и расширить тротуары на всем протяжении моста. Однако пока удалось отремонтировать лишь две крайние полосы проезжей части и тротуары, а также заменить столбы освещения.

Иван ЛУДНОВ.