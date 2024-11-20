Новосибирские власти подали в суд на последнего подрядчика ремонта Октябрьского моста

Накануне директор «Гормоста» Сергей Эпов рассказал «Прецеденту», что компания оказалась не в состоянии выполнить задачу и к тому же не отработала весь полученный аванс. Контракт с ней был разорван, но к тому моменту к работам уже привлекли двух новых подрядчиков — ООО «ДК Клевер» и ООО «Дороги Сибири».